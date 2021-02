Nantes : Raymond Domenech ne démissionnera pas !

Dans : FC Nantes.

A la tête du FC Nantes depuis sept matchs, Raymond Domenech n’a toujours pas décroché la moindre victoire en Loire-Atlantique.

La situation est plus inquiétante que jamais, dans la mesure où les Canaris sont désormais barragistes après leur défaite sur la pelouse de La Beaujoire contre Lille dimanche après-midi (0-2). Une partie des supporters réclame d’ores et déjà la tête de Raymond Domenech, deux semaines après son intronisation. Néanmoins, il ne faudra pas compter sur une démission de l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France. Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur du FC Nantes a fait savoir qu’il n’avait aucunement l’intention d’abandonner, et qu’il mettait toute son énergie dans le projet nantais afin d’inverser la tendance et de découvrir le goût de la victoire.

« Si vous pensez que je risque d’abandonner, la réponse est claire : c’est non. Je suis conscient de la situation, l’objectif est de rassembler les énergies pour que tout monde travaille dans le même sens jusqu’à la fin de la saison. On est en train de faire un bilan après le dernier match (Lille). Alors qu’après Saint-Étienne, on était tous à se dire qu’on a trouvé quelque chose, qu’il y avait du jeu​. Mais il y a le match de Lille, le leader que tout le monde connaît. Je rappelle qu’on prend deux buts sur deux cadeaux. C’est cette rigueur qu’il faut qu’on s’impose. Il ne faut pas être à géométrie variable, pessimiste ou négatif. Mon travail c’est d’amener tout le monde à un équilibre. Il faut arrêter la panique générale ou l’euphorie dès qu’il y a un résultat. Céder à la panique n’est pas dans ma nature » a commenté Raymond Domenech, persuadé qu’il est en mesure de relancer le FC Nantes.