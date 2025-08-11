Nantes ‍: Luis Castro menace déjà

Dans : FCN.

Par Claude Dautel

A quelques jours de commencer la saison de Ligue 1 face au PSG, l'entraîneur du FC Nantes commence à être agacé par le mercato. Luis Castro estime que désormais chacun doit faire ses choix et l'assumer.

Le dossier Matthis Abline tape visiblement sur les nerfs du nouvel entraîneur nantais, lequel souhaite avoir un effectif motivé à bloc et tourné vers la prochaine saison. Et clairement, ce n'est pas le cas avec l'attaquant qui est au coeur d'intenses négociations, même si Waldemar Kita est d'une gourmandise financière jugée excessive. Alors que le FC Nantes recevra le PSG le week-end prochain à la Beaujoire pour lancer sa saison de Ligue 1, l'ancien entraîneur fait passer un message très cash dans Ouest-France à destination de Matthis Abline, mais également les autres joueurs nantais à l'entame des trois dernières semaines du mercato estival.

Castro veut des joueurs concernés à Nantes

« Le joueur qui reste ici, il faut qu’il aime le club, qu’il veuille jouer pour lui parce que le club c’est toujours plus important que le joueur. Je ne dis pas ça pour Abline mais pour tout le monde. S’il y a un joueur qui n’aime pas Nantes, qui n’aime pas le club et qui ne veut pas être avec nous, j’espère qu’un club l’achètera. Mais je pense qu’Abline veut rester », a prévenu Luis Castro, qui ne prend pas des pincettes à l'heure où le club de Waldemar Kita visera un maintien tranquille en Ligue 1 afin de changer des saisons précédentes.

Le patron du FC Nantes exigeant près de 50ME pour Matthis Abline, et l'attaquant voulant signer en Ligue 1 et pas en Premier League, l'entraîneur des Canaris risque tout de même de devoir attendre le 1er septembre pour avoir le fin mot dans ce dossier.