Nantes ‍: Luis Castro a deux coups de foudre en Ligue 1

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Nantes tient enfin son nouvel entraîneur en la personne de Luis Castro. L’ancien coach de Dunkerque est déjà au travail pour bâtir l’effectif des Canaris et a ciblé deux joueurs en Ligue 1.

Le départ d’Antoine Kombouaré a été annoncé il y a déjà plusieurs jours mais à Nantes, on attendait encore de savoir qui serait son successeur. Le suspense a pris fin ce mercredi, un accord ayant été trouvé entre Nantes et Dunkerque pour le transfert de Luis Castro. Le technicien de 45 ans va devenir le nouvel entraîneur des Canaris, et il planche déjà depuis plusieurs jours sur le mercato de sa nouvelle équipe. A en croire les informations du journal Ouest France, Luis Castro avait notamment demandé à la direction nantaise de se pencher sur le profil de Josué Casimir, auteur de 4 buts et 6 passes décisives avec Le Havre en Ligue 1.

Nantes s'offre enfin Luis Castro pour 750.000 euros https://t.co/cfo1fYCQok — Foot01.com (@Foot01_com) June 11, 2025

L’ailier guadeloupéen de 23 ans était adoré de Luis Castro, mais Nantes n’a pas été assez réactif dans ce dossier puisque Casimir a déjà signé à Auxerre en tant que joueur libre il y a quelques jours. Un premier échec pour le nouvel entraîneur nantais, qui espère que sa direction se rattrapera en finalisant la signature de Louis Mouton. Lui aussi en fin de contrat, le milieu de terrain a montré de belles choses cette saison avec l’AS Saint-Etienne. La relégation des Verts ainsi que sa situation contractuelle offrent une vraie chance à Nantes de rafler la mise.

Louis Mouton prêt à quitter l'ASSE pour Nantes ?

Ouest France explique que malgré une offre de prolongation de son club formateur, Louis Mouton a de fortes chances de partir, une aubaine pour Nantes, qui voit en lui le parfait successeur de Pedro Chirivella, dont l’avenir « reste flou » selon le média. Reste maintenant à voir si dans le dossier du milieu de terrain stéphanois de 23 ans, Nantes sera plus réactif et plus convaincant que pour faire venir Casimir. Un deuxième échec en si peu de temps agacerait sans doute déjà le nouveau coach des Canaris.