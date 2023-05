Nantes : Kombouaré c'est fini, Kita a trouvé son remplaçant

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Antoine Kombouaré ne sera plus l'entraîneur du FC Nantes pour le déplacement à Toulouse dimanche prochain. Waldemar Kita a tranché et nommé un duo pour tenter de sauver le club.

Au lendemain de la défaite contre Strasbourg à la Beaujoire, le propriétaire du FC Nantes a décidé qu’il fallait créer un électrochoc afin d’essayer de sortir son club de la zone rouge du classement. Et comme toujours, c'est l’entraîneur qui paie, Antoine Kombouaré n’étant désormais plus le coach des Canaris. Après une semaine terrible qui a vu Nantes être humilié en finale de la Coupe de France et perdre à domicile contre une formation qui lutte aussi pour le maintien en Ligue 1, Kombouaré savait qu’il était en danger.

Le FC Nantes d'Antoine Kombouaré :

- 7ème de L1 sur la période qu'il entraine lors de la saison 2020-2021 (il reprend l'équipe 18ème)

- 9ème de L1 2021/22

- Vainqueur coupe de France 2022

- 16ème de finaliste Europa League 2022/23

- finaliste coupe de France 2023 pic.twitter.com/UMwl772Lli — Blasinho 🔰 (@Blasinh0) May 8, 2023

Selon l’Agence France Presse, pour remplacer Kombouaré, Waldemar Kita a décidé de confier l’opération maintien à Pierre Aristouy, actuel coach des U19 du FC Nantes et ancien joueur du club. Ce dernier sera assisté dans sa mission par Oswaldo Vizcarrondo, l’ancien défenseur nantais dorénavant en charge de l’équipe féminine. Les deux hommes n'ont qu'un objectif, parvenir à maintenir le FC Nantes en Ligue 1 alors que le club est actuellement 17e avec deux points de retard sur l'AJ Auxerre, premier non-relégable.