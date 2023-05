Nantes : Kombouaré viré, Kita est prêt à frapper

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Nantes est officiellement en crise après sa défaite contre Strasbourg dimanche dans un match décisif dans la course au maintien. Antoine Kombouaré est en grand danger.

17e de Ligue 1 avec deux points de retard sur Auxerre, premier non reléguable, le FC Nantes est officiellement en crise. La défaite des Canaris face à Strasbourg dimanche a jeté un énorme doute sur le maintien du club, qui paraissait pourtant être une formalité il y a encore quelques semaines. Mais la défaite contre Toulouse en Coupe de France puis celle à Brest en milieu de semaine ont plongé les hommes d’Antoine Kombouaré dans un contexte très défavorable. Et cette spirale négative pourrait bien être fatale à l’actuel entraîneur nantais.

Effectivement, selon les informations de L’Equipe, la question d’un licenciement d’Antoine Kombouaré à quelques semaines de la fin de son contrat qui expire au mois de juin se pose sérieusement. « Sera-t-il encore là pour la dernière rencontre de la saison, contre Angers ? La question de son licenciement, à quelques semaines de la fin de son contrat, se pose forcément » s’interroge le quotidien national, qui explique que les choix défensifs de l’ancien entraîneur du PSG posent question en interne, d’autant plus que les résultats ne vont pas en s’améliorant… bien au contraire. Et dimanche, lorsque le visage de Kombouaré est apparu sur les écrans de la Beaujoire, les supporters l'ont sifflé, preuve que le peuple nantais est prêt à suivre une telle décision.

Kombouaré viré un mois avant la fin de son contrat ?

A Nantes, un espoir permet en revanche d’y croire encore : le calendrier plus que corsé d'Auxerre, jute devant les Canaris au classement. D’ici la fin de la saison, l’AJA affrontera Brest et Toulouse mais surtout Lens et le PSG. Des adversaires qui devraient donner du fil à retordre à Auxerre et potentiellement permettre à Nantes de repasser devant l’équipe de Christophe Pélissier. A condition toutefois d’afficher un autre visage et ce lundi en Loire-Atlantique, on se demande si cette révolte est possible avec Antoine Kombouaré à la tête de l’équipe. A un mois de la fin de son contrat, le Kanak est en grand danger et pour l’heure, rien ne dit qu’il dirigera le FC Nantes dimanche prochain à Toulouse.