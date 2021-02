Nantes : Faites revenir Conceiçao, le sondage choc

Dans : FC Nantes.

Sérgio Conceição a été plébiscité lors d'un sondage proposé par Ouest-France concernant les entraîneurs nantais de l'ère Kita.

En un match, Antoine Kombouaré a donc déjà fait mieux que son prédécesseur, Raymond Domenech. Pour son premier match, le tout nouvel entraîneur du FC Nantes a connu la victoire face à Angers, chose que l'ancien sélectionneur des Bleus n'avait pas réussi à faire en sept matchs. Un résultat qui confirme l'idée selon laquelle Kombouaré est le profil idéal pour sauver les Canaris ? Trop tôt pour le dire. Rappelons que le club breton n'est pas un exemple de stabilité quand on parle d'entraîneur. Depuis 2007, sous la présidence du sulfureux Waldemar Kita, pas moins de 16 coach se sont succédés ! Des profils tous aussi différents les uns que les autres ont tenté de redorer le blason d'un club mythique, avec plus ou moins de succès : Sérgio Conceição, Vahid Halilhodžić, Jean-Marc Furlan, René Girard... Mais alors parmi cette large liste, quel technicien est parvenu à sortir du lot auprès des supporters ?

Pour répondre à cette interrogation, Ouest-France a organisé un sondage regroupant les 16 entraîneurs passés sur le banc nantais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est sans appel. En effet, le Portugais Sérgio Conceição domine largement le classement. Sur un panel de 3407 votants, il récolte 57%, 1828 voix, soit le triple du second : Michel Der Zakarian (19%, 601 votes). Passé par Nantes lors de la saison 2016-2017, l'homme de 46 ans avait sauvé le club, alors 19e, en révolutionnant l'état d'esprit, récoltant pas moins de 35 points en 23 matchs de Ligue 1. Parti au terme de l'année 2017 au FC Porto, il a laissé un grand vide dans le coeur des supporters nantais. Vahid Halilhodžić (6%), Antoine Kombouaré (5%) et Claudio Ranieri (5%) complètent le TOP 5. À noter qu'en queue de classement, Gernot Rohr, René Girard ou encore Baptiste Gentili n'ont même pas récolté plus de dix voix.