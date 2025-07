Nantes enchaîne les recrues, Kita craque

Dans : FCN.

Par Eric Bethsy

Déçu de sa dernière saison, avec un maintien en Ligue 1 arraché dans le sprint final, le FC Nantes veut bâtir un effectif plus compétitif pour le prochain exercice. Après la nomination de l’entraîneur Luis Castro, la direction nantaise se montre particulièrement efficace dans son recrutement.

Si le FC Nantes a pris son temps pour installer le nouvel entraîneur Luis Castro, les démarches suivantes sont beaucoup plus rapides. Le club de Waldemar Kita souhaite offrir à son coach un effectif suffisamment compétitif pour éviter de jouer le maintien la saison prochaine. En plus de l’option d’achat levée pour le milieu Johann Lepenant, le technicien portugais a accueilli le jeune gardien Alexis Mirbach et le défenseur central serbe Uros Radakovic.

Nantes négocie avec Mayence

A ces trois signatures s’ajoutera ensuite celle de Nicolas Cozza. Pour la troisième fois, le latéral gauche de Wolfsburg sera prêté aux Canaris. On peut parler de quatre recrues, et bientôt cinq si l’on en croit Emmanuel Merceron. L’insider, sans donner l’identité du joueur, affirme qu’un autre renfort est en approche du côté de la Jonelière. Il s’agira peut-être de la piste évoquée par Sky Allemagne. D’après nos confrères, les Canaris s’intéressent au Sud-Coréen Hong Hyun-Seok (26 ans). Le milieu axial vient de terminer sa première saison à Mayence sans marquer les esprits.

Ses quatre petits matchs débutés en Bundesliga suffisent pour comprendre que l’ancien joueur de La Gantoise n’a pas répondu aux attentes. Malgré son contrat jusqu’en 2028, la formation allemande risque de ne pas le retenir. Peut-être une opportunité à saisir pour le FC Nantes. L’été dernier, Mayence avait misé près de quatre millions d’euros sur le transfert de l’international sud-coréen. Mais le quotidien régional Ouest-France précise que les Nantais sont entrés en contact avec les Allemands pour obtenir un prêt. Une manière de s’offrir une recrue à prix réduit et sans prendre trop de risques.