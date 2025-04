Nantes annonce une mauvaise nouvelle pour Alban Lafont

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Rappelé dans le groupe du FC Nantes pour le match contre le PSG, Alban Lafont est resté sur le banc de la Beaujoire. Et les choses sont désormais très claires concernant l'avenir de Lafont chez les Canaris.

Depuis la signature d'Anthony Lopes au mercato d'hiver, Alban Lafont était relayé dans les tribunes, Patrik Carlgren étant devenu la doublure de l'ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais. Au point même que le numéro 1 jusqu'à l'hiver dernier a décidé de jouer avec l'équipe de National 3 du FC Nantes. Cependant, Lopes s'étant blessé vendredi lors du déplacement à Rennes, le suspense a été relancé, d'autant qu'Antoine Kombouaré avait clairement laissé entendre que Lafont pourrait débuter contre le PSG, mardi soir, en match en retard de Ligue 1. Alors que tout le monde attendait le grand retour du gardien de 26 ans, l'entraîneur nantais a surpris tout le monde en titularisant Patrik Carlgren comme lors du match aller au Parc des Princes.

Nantes n'a aucun doute sur ses gardiens

Auteur d'une très belle prestation face au Paris Saint-Germain, le portier international suédois a confirmé qu'il avait les épaules solides. Et pour Antoine Kombouaré, il est désormais très clair que Patrik Carlgren sera la doublure d'Anthony Lopes jusqu'à la fin de la saison, et qu'Alban Lafont n'a plus rien à attendre. « Je n’ai jamais hésité. Le numéro 2, c’est Patrik Carlgren. Je vous ai peut-être laissé penser autre chose, mais dans mon esprit, c’était clair », a précisé l'entraîneur du FC Nantes, qui referme définitivement l'avenir d'Alban Lafont chez les Canaris. Ce dernier va donc devoir trouver une porte de sortie pour la saison prochaine, sauf si Nantes changeait d'entraîneur. Mais là, c'est une autre histoire, même si le nom de Pierre Sage a récemment circulé pour succéder à Antoine Kombouaré.