Nantes ‍: Abline fait craquer un club mystère en Ligue 1

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Pour sa première saison à Nantes, Matthis Abline a été un élément capital du maintien des Canaris en Ligue 1 avec 9 buts et 2 passes décisives. Une belle saison qui attise les convoitises de nombreux clubs français.

Dans l’obligation de vendre pour équilibrer ses comptes, Waldemar Kita aura beaucoup de mal à résister à la tentation de vendre Matthis Abline. Non pas que le FC Nantes souhaite absolument se débarrasser de son meilleur buteur de la saison 2024-2025. Mais le natif d’Angers est sans conteste le joueur de l’effectif qui bénéficie de la plus haute valeur marchande à l’approche du mercato estival. Les intérêts de Strasbourg et de Lille pour Matthis Abline sont déjà connus, et les deux clubs du top 7 français ne sont pas les seuls à s’intéresser de près à l’international espoirs tricolore.

L'enchainement de grande classe de Matthis Abline 🤩 pic.twitter.com/w5oVIRJt4N — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) May 19, 2025

Foot Mercato affirme que le RC Lens a également manifesté son intérêt pour l’ex-attaquant de Rennes et s’est mis en tête de le recruter pour donner une autre dimension à son secteur offensif. Trois clubs attractifs pour Matthis Abline, qui dispose cependant d’une quatrième offre. Et pour cause, le média spécialisé affirme qu’un quatrième club dont l’identité n’a pas encore filtré, a également pris des renseignements sur la situation de l’attaquant nantais de 22 ans au cours des dernières heures.

Strasbourg, Lille, Lens et un 4e club sur Abline

Monaco, Lyon, Marseille, Nice ou un autre club, les paris sont ouverts pour savoir qui est le quatrième club à succomber devant l’immense talent du buteur nantais. Foot Mercato précise qu’à l’étranger, Matthis Abline a également une belle cote et que pour l’instant, la direction du FC Nantes ainsi que le joueur n’ont pas encore tranché la question d’un départ en France ou à l’étranger. Le club de Loire-Atlantique va en tout cas réaliser une belle plus-value avec celui qui avait été recruté pour 8 millions d’euros à Rennes il y a un an, et qui bénéficie à présent d’une valeur marchande davantage située aux alentours de 15 millions d’euros, alors que son contrat avec le FC Nantes court jusqu’en 2028.