Nantes ‍: Kita impose 40ME de ventes au mercato

Le FC Nantes a sauvé sa place en Ligue 1 et avant même de savoir si Antoine Kombouaré allait être conservé, Waldemar Kita a déjà prévu un plan d'économie. Le propriétaire des Canaris ne veut plus remettre trop d'argent dans les caisses.

Finalement treizième de Ligue 1 après sa victoire face à Montpellier, Nantes sera toujours dans l'élite la saison prochaine, même si une nouvelle fois les supporters nantais n'ont pas été à la fête. Mais Waldemar Kita n'a pas l'intention de faire des dingueries financières durant le mercato, même si un possible changement d'entraîneur aura forcément un coût puisqu'Antoine Kombouaré a encore un an de contrat. Mais, comme le révèle Ouest-France, le propriétaire du FC Nantes aurait injecté personnellement 40 millions d’euros dans les caisses des Canaris rien que pour cette saison. N'ayant pas l'intention de faire la même chose dans un an, Waldemar Kita a donc décidé d'imposer un plan drastique, et cela, dès le mercato.

Nantes va vendre ses pépites au mercato

Le quotidien régional précise que personne ne sera intransférable, le but étant de faire rentrer de l'argent frais dans les caisses nantaises. « Le club nantais va être dans l’obligation de vendre ses joueurs les plus « bankables ». Et sans doute assez vite pour dégager du cash à hauteur d’au moins 40 millions d’euros, estime-t-on en interne. Nathan Zézé, Matthis Abline, Moses Simon, Douglas Augusto ou dans une moindre mesure le jeune Louis Leroux font partie des plus grandes valeurs marchandes », précise David Phelippeau. De plus, si le FC Nantes va évidemment recruter des joueurs durant la période des transferts, le club a prévu d'imposer un salary-cap pour ces renforts. A savoir qu'aucun nouveau joueur nantais ne pourra toucher plus de 50.000 euros par mois en signant chez les Canaris. Le choc provoqué par le dossier des droits TV se répercute désormais directement dans la vie des clubs de Ligue 1.