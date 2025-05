Nantes ‍: 15 millions d’euros, une vente énorme en cas de maintien

Dans : FCN.

Par Guillaume Conte

Le FC Nantes a un point à aller chercher contre Montpellier pour se maintenir en Ligue 1. Après, le mercato pourrait s'enflammer comme rarement chez les Canaris puisque les Anglais rodent.

Le FC Nantes jouera son avenir en Ligue 1 ce samedi à l’occasion de la réception de Montpellier. Un seul point suffit face à la lanterne rouge pour sauver sa place parmi l’élite, ce qui serait un moindre mal dans cette saison compliquée. Bien évidemment, Waldemar Kita a fait du maintien le grand objectif de ces dernières semaines, lui qui sait que les Canaris ne peuvent pas viser beaucoup plus haut, faute de moyens financiers copieux. Mais ce maintien (ou non) va aussi avoir une grande importance au niveau du marché des transferts, et notamment d’une vente que le FC Nantes se doit d’envisager. Il s’agit du jeune prometteur Nathan Zézé, qui a crevé l’écran cette saison. Désormais devenu un joueur important de la formation d’Antoine Kombouaré, le défenseur de 19 ans a prolongé l’an dernier, jusqu’en juin 2028. Mais la Premier League s’intéresse à lui et cela a de grandes chances de provoquer son départ.

Crystal Palace et Bournemouth craquent pour lui

C'est le jour de deux légendes du Club 🎈



Joyeux Anniversaires Messieurs ! pic.twitter.com/goDdw3MUEH — FC Nantes (@FCNantes) May 14, 2025

Bournemouth est venu aux renseignements mais c’est Crystal Palace qui est bien parti pour faire une offre dans quelques jours. Le club londonien a décidé d’attendre de voir quel sera l’avenir du FC Nantes, car une relégation ferait grandement baisser le prix de Zézé, qui serait alors mis d’office sur la liste des transferts par la Maison Jaune. Mais en cas de maintien des Canaris, alors Kita pourrait montrer les crocs, et récupérer jusqu’à 15 millions d’euros pour son défenseur, affirme Sports Boom. Le talent et la marge de progression de Zézé ont en tout cas tapé dans l’oeil des Eagles, qui le courtisent depuis plusieurs mois et sont donc prêts à faire une offre qui permettrait à Nantes d’enregistrer une rentrée d’argent record. En effet, depuis le tristement célèbre transfert d’Emiliano Sala à 17 ME en 2018, jamais les Nantais n’ont dépassé la barre des 15 millions d’euros pour une vente.