Le FC Nantes expulse un stadier raciste

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Le FC Nantes n'a pas tardé à réagir après les révélations sur un stadier qui a tenu en ligne un discours écœurant et a revendiqué son racisme.

Pour gérer la sécurité du stade de la Beaujoire, le FC Nantes fait appel à une société extérieure, laquelle est en charge de recruter et former ceux qui doivent assurer la tranquillité de tout le monde. Mais visiblement, l’entreprise désignée par les Canaris avait recruté un raciste assumé. Dans une vidéo mise en ligne, on voit un jeune garçon tenant des propos à vomir sur l’Afrique qu’il souhaite voir « disparaître avec des bombes atomiques ». Face à ce discours délirant, et qui va valoir des poursuites à son auteur, et ayant eu confirmation que l’individu en question était régulièrement stadier lors des matchs à domicile de l’équipe d’Antoine Kombouaré, le FC Nantes a demandé et obtenu qu’il soit viré et ne puisse plus entrer à la Beaujoire.

Nantes n'a pas traîné à sanctionner

Le FC Nantes a pris connaissance des actes inappropriés de ce monsieur, qui travaille en tant que stadier pour un prestataire du club. Ce genre de comportement est inacceptable. En réponse à ses propos, le FC Nantes a pris les mesures nécessaires pour ne plus le revoir au Stade. — FC Nantes (@FCNantes) October 21, 2022

Une décision rapide qui a été expliquée dans un communiqué. « Le FC Nantes a pris connaissance des actes inappropriés de ce monsieur, qui travaille en tant que stadier pour un prestataire du club. Ce genre de comportement est inacceptable. En réponse à ses propos, le FC Nantes a pris les mesures nécessaires pour ne plus le revoir au Stade », indique le club de Waldemar Kita. De quoi faire réagir positivement les réseaux sociaux. « Bravo. Un point de vigilance devrait être mis en place au sein de l’effectif où il se trouvait. Afin d’évincer également de potentiels cloportes pouvant partager les mêmes idées que ce monsieur », « Merci FC Nantes qui rend ainsi hommage aux grands joueurs Africains qui ont contribués au titres du club. Le prestataire devrait renvoyer cette personne à l’école qu’il apprenne les richesses de l’Afrique et je ne parle pas que des joueurs, qui ont fait notre France et l’Europe », les réactions ont été nombreuses pour féliciter le club d’avoir riposté vite et sans détour.