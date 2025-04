Lafont et Nantes, Kita refuse ce deal

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Mis à l'écart depuis la signature d'Anthony Lopes lors du dernier mercato d'hiver, Alban Lafont joue actuellement avec le N3 des Canaris. Mais du côté de Nantes, et à deux ans de la fin du contrat du gardien de but de 26 ans, on tient à ne pas faire une mauvaise affaire financière.

Tandis que les rumeurs envoient Alban Lafont en Turquie la saison prochaine, la situation du portier français suscite des interrogations. Même si ce dernier a choisi de ne pas s'encrouter et s'est donc mis à la disposition de la réserve du FC Nantes, il est clair que Waldemar Kita n'acceptera de voir son plus gros salaire jouer en N3 jusqu'à la fin de son contrat en 2027. Ce mercredi, Ouest-France évoque la situation d'Alban Lafont et revient sur l'épisode du mercato d'hiver. En effet, alors qu'Antoine Kombouaré avait obtenu la signature d'Anthony Lopes, libéré par l'Olympique Lyonnais, les dirigeants nantais ont immédiatement tenté de trouver un club pour Lafont, mais avec une condition XXL qui a tout fait capoter.

Lafont compte très cher à Nantes

Waldemar Kita a reçu plusieurs offres pour son gardien de but, Copenhague, Venise, le Standard de Liège et Watford étant venus se renseigner en janvier dernier pour se faire prêter Alban Lafont. Seul souci, compte tenu de l'importance du salaire de son joueur, le plus important du vestiaire nantais, le patron des Canaris exigeait une prise en charge à hauteur de 50% de ce salaire. Une condition qui a fait tourner les talons à la totalité des clubs susceptibles d'accueillir le joueur de 26 ans. Le quotidien régional précisant que des équipes européennes, notamment Southampton, proposaient des gardiens de but en prêt sans aucune prise en charge du salaire, ce qui a évidemment été une concurrence déloyale pour Nantes. En attendant, Alban Lafont est probablement le joueur le mieux payé de N3 et le FC Nantes devra régler cela lors du prochain mercato.