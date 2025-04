Alban Lafont quitte Nantes, sa destination surprend

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Ecarté du groupe depuis plusieurs semaines, Alban Lafont a de fortes chances de quitter le FC Nantes lors du prochain mercato.

Plus utilisé par Antoine Kombouaré depuis la défaite du FC Nantes face au Havre en novembre dernier, Alban Lafont a définitivement été écarté depuis le recrutement d’Anthony Lopes au mercato hivernal. L’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais a apporté son expérience et son leadership aux Canaris, et a multiplié les bonnes performances dans les buts nantais. Au contraire, Alban Lafont a déçu en début de saison, et son retour n’est donc pas d’actualité.

🧤 Galatasaray, Nantes forması giyen 26 yaşındaki kaleci Alban Lafont'u gündemine aldı. (Nicolo Schira) pic.twitter.com/eBQJ27MroJ — Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) April 14, 2025

Sous contrat avec les Canaris jusqu’en 2027, l’ancien international espoirs français n’a plus vraiment d’avenir en Loire-Atlantique et son entourage va tenter de lui trouver une belle porte de sortie lors du prochain mercato. A seulement 26 ans, le gardien d’1m96 pourrait tenter une aventure aussi inattendue qu’excitante… en Turquie. Et pour cause, le journaliste Nicolo Schira nous apprend que Galatasaray est très intéressé par le profil d’Alban Lafont. Le club turc y voit une belle opportunité de relancer un gardien souvent cité parmi les plus prometteurs du championnat de France pour une somme raisonnable.

Un rebond en Turquie pour Alban Lafont ?

Car du côté de Waldemar Kita, on ne demandera sans doute pas un transfert colossal pour se débarrasser d’Alban Lafont, lequel pourrait faire ses valises pour environ 5 millions d’euros. Il faut dire qu’à force de ne pas jouer, et d’être carrément écarté du groupe professionnel, Alban Lafont a vu sa valeur marchande s’écrouler. De quoi en faire un gardien convoité sur le marché des transferts, comme le prouve cet intérêt de l’actuel leader du championnat turc. Reste maintenant à voir si Galatasaray ira au bout de la démarche en transmettant une offre ferme aux dirigeants nantais dans les semaines à venir mais sur le papier, cette destination a tout pour séduire Alban Lafont.