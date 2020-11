L1 : Waldemar Kita suspendu quatre mois après Nantes-PSG

Dans : FC Nantes.

La commission de discipline de la LFP n'a pas été tendre avec Waldemar Kita, qui avait été virulent à l'encontre de l'arbitre du match Nantes-PSG en octobre dernier.

En effet, le président des Canaris s'était emporté et du côté de la Ligue, on n'a pas apprécié l'attitude de Waldemar Kita à l'encontre des officiels. « 9e journée de Ligue 1 : FC Nantes – Paris Saint-Germain du 31 octobre 2020 - Comportement à l’issue de la rencontre envers le corps arbitral de M. Waldemar KITA, Président du FC Nantes. Après instruction du dossier, audition du corps arbitral et de M. Waldemar KITA, la Commission de Discipline décide de sanctionner M. Waldemar KITA de quatre mois de suspension dont deux mois avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La décision prend effet le mardi 24 novembre 2020 à 0h00 », annonce la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel.