L1 : Emiliano Sala victime d'un dramatique accident d'avion ?

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Transféré ce week-end du FC Nantes à Cardiff, Emiliano Sala est venu lundi saluer ses coéquipiers avant de repartir vers le Pays de Galles quelques heures plus tard dans un petit avion privé. Mais ce mardi, la presse anglaise annonce que le petit avion de tourisme, un Piper Malibu, qui transportait l'attaquant italo-argentin a disparu des radars alors qu'il survolait la Manche au niveau des iles anglo-normandes. Des recherches ont immédiatement été déclenchées près du phare de Guernesey avec la présence d'un bateau de sauvetage et l'assistance aérienne de deux hélicoptères, mais aucune trace de l'avion et de ses deux passagers n'a été retrouvée pour l'instant.

Agé de 28 ans, Emiliano Sala avait rejoint le FC Nantes en 2015 en provenance des Girondins de Bordeaux, avant de filer vers la Premier League lors de ce mercato d'hiver. Cette saison, le buteur avait marqué 12 buts en Ligue 1 sous le maillot des Canaris.