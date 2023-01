L'OL attaqué en plein mercato par Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes n'a pas prévu de chômer cet hiver sur le marché des transferts. La direction des Canaris souhaite apporter du lourd à un effectif jugé trop court.

Seulement 15ème de Ligue 1 a mi-saison, le FC Nantes ne compte pas rester dans cette situation. Le board canari est au travail afin de renforcer l'effectif d'Antoine Kombouaré le plus vite possible. Pour ce faire, Nantes a beaucoup d'ambition. Déjà, le club s'est positionné sur Andy Delort et Florent Mollet. Les deux dossiers sont en discussions et pourraient être conclus prochainement. Mais Nantes ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et pourrait tenter encore des coups sur le marché des transferts. C'est du moins ce qu'annonce Foot Mercato ces dernières heures.

Le FC Nantes séduit par le profil de Reine-Adélaïde

Jeff Reine-Adelaide aurait été évoqué en interne par le FC Nantes.



Le jeune milieu lyonnais ne se voit pas quitter l’OL, Laurent Blanc apprécie beaucoup le joueur et échange régulièrement avec lui.



En effet, le média croit savoir que les pensionnaires de la Beaujoire adorent le profil de Jeff Reine-Adélaïde. Rien n'a pour le moment été tenté mais la situation pourrait changer dans les prochains jours. S'il n'est pas titulaire à l'OL, Reine-Adélaïde reste cependant un joueur apprécié par Laurent Blanc, qui le fait fréquemment rentrer en cours de jeu. De son côté, le joueur de 24 ans n'est pas très chaud pour quitter le Rhône. Mais la réalité du marché pourrait bien faire craquer une des deux parties. Dans le passé, le milieu de terrain avait déjà connu un prêt. C'était lors de la saison 2020-21 du côté de l'OGC Nice. Foot Mercato précise qu'en cas d'échec dans le dossier Reine-Adélaïde, le FC Nantes continuera de chercher d'autres profils pouvant apporter une plus-value à Antoine Kombouaré. De son côté, l'OL n'est plus si certain de faire de grandes choses en ce mercato hivernal, alors que le budget transfert alloué par John Textor (40 millions d'euros) aurait été déjà dépensé en juillet dernier.