Il a fait rêver Rennes, Nantes le veut ‍!

Dans : FCN.

Par Guillaume Conte

Le FC Nantes passe à l'action au mercato et rêve de recruter un ailier qui a su se faire connaitre à Rennes avant de partir en Premier League. Un projet ambitieux... et coûteux.

Maintenu de justesse en Ligue 1, le FC Nantes est en quête de son futur entraineur pour la saison à venir. Impossible toutefois de voir le mois de juin passer et ne pas avancer sur plusieurs pistes au mercato, et de prendre le risque de voir les bonnes affaires lui passer sous le nez. La Maison Jaune a ainsi lancé des discussions avec Southampton, formation qui descend en D2 anglaise après sa dernière place de Premier League, afin d’obtenir Kamaldeen Sulemana. L’ailier ghanéen s’était fait remarquer en France avec sa vitesse et ses crochets pour animer le couloir du Stade Rennais entre 2021 et 2023. Des blessures au dos avaient toutefois freiné son éclosion, permettant aussi à Martin Terrier de briller en son absence. Le Black Star avait pris la direction de Southampton dans un transfert copieux à 25 millions d’euros. En dépit d’un temps de jeu correct chez les Saints, il va quitter le club et ne compte pas rester en D2 anglaise.

Southampton veut un transfert, problème pour Nantes

Le FC Nantes s’est donc mis sur les rangs et négocie un prêt, affirme Africa Foot. C’est à ce niveau que les discussions vont se porter, car Southampton aimerait plutôt une vente. Le club côtier demandait 20 millions pour Sulemana l’hiver dernier, mais avec cette relégation, le tarif a du baisser. Mais pour le moment, sans grosse vente enregistrée, les Canaris ne peuvent pas envisager un transfert définitif. Le Ghanéen est en tout cas partant pour revenir en Ligue 1, même si c’est chez l’ennemi numéro 1 du Stade Rennais. Un parcours qui a par exemple réussi à Matthis Abline, passé des Rouge et Noir aux Jaune et Vert en se faisant adopter grâce à ses belles performance sur le terrain.