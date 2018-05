FCN : Waldemar Kita a tranché pour l'après-Ranieri, mais...

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Mercato.

En quête d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine du côté du FC Nantes, Waldemar Kita donne sa priorité à Jocelyn Gourvennec, même si les jeux ne sont pas encore faits...

D'un commun accord, Waldemar Kita et Claudio Ranieri ont décidé de se séparer à l'issue d'une première saison mitigée, parfaitement débutée, avec une place dans le Top 5 à la trêve hivernale, puis largement gâchée en 2018, avec une neuvième place finale et 52 points au compteur. Un maigre bilan sachant que le FCN visait un retour en Coupe d'Europe qui devra être amélioré l'an prochain. Mais sous les ordres de quel entraîneur ? Après Conceição et Ranieri, le président des Canaris envisage sérieusement de lâcher la mode étrangère pour revenir au classique français, en faisant venir Jocelyn Gourvennec.

« Gourvennec ? Je pense qu’intellectuellement, il me correspond. Dans l’esprit, c’est ce que je voudrais car je crois que c’est la meilleure solution. Les doutes de quelques personnes à son sujet ont de quoi me perturber. On doit régler cette question avant la fin de la semaine. Je prendrai mes responsabilités, je vais trancher. En tout cas, si je devais prendre la solution la plus populaire et non la meilleure pour le club, ça serait déjà fait. Aujourd’hui, tout le monde veut Gourvennec, même s’il y a trois jours, c’était Lopez ! », a balancé, dans Ouest-France, Kita, qui avoue donc que l'ancien coach de Bordeaux, viré en début d'année 2018 par les Girondins, tient la corde pour prendre les rênes de l'équipe jaune et verte au nez et à la barbe de l’Espagnol Gerard Lopez. En tout cas, Kita devra rapidement trancher dans ce dossier dans l'objectif de préparer au mieux la saison prochaine, et notamment lors d'un mercato estival s'annonçant chaud bouillant.