FCN : Sala prend l'avion pour Cardiff, Nantes perd son buteur pour 22ME !

Si dans un premier temps Emiliano Sala ne semblait pas être tenté par un transfert à Cardiff lors de ce mercato d'hiver, le club gallois pointant à la 17e place de Premier League avec comme seul objectif le maintien, il se pourrait bien que l'attaquant italo-argentin du FC Nantes ait changé d'avis ces dernières heures. En effet, la BBC affirme qu'un avion privé affrété par Cardiff a quitté Nantes avec à son bord celui qui a marqué 12 buts en Ligue 1 cette saison pour les Canaris, soit seulement deux de moins que Neymar, leader du classement des meilleurs réalisateurs.

Selon 20 Minutes, le FC Nantes et Cardiff auraient trouvé un terrain d'entente à hauteur de 22ME pour le transfert d'Emiliano Sala, sachant que Bordeaux touchera la moitié de cette somme. Pour convaincre l'attaquant de s'engager, les dirigeants gallois lui auraient proposé un salaire de 300.000 euros par mois, soit six fois plus que ce que Sala empoche actuellement à Nantes, et cela pour les quatre prochaines saisons. De quoi évidemment faire réfléchir Emiliano Sala, qui a encore 18 mois de contrat avec le club de Waldemar Kita et n'envisage pas de prolonger son bail au FC Nantes.