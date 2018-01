FCN : Pierre Ménès donne un conseil mercato à Kita, et ça pique...

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

L’état de grâce semble s’être envolé pour le FC Nantes. Alors que tout réussissait à l’équipe de Claudio Ranieri en 2017, les Canaris n’ont pris qu’un point en 3 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison. Battu par Bordeaux samedi, l’actuel 5e de Ligue 1 voit Nice revenir à toute vitesse au classement. Alors, des renforts sont-ils nécessaires pour conserver cette place, qui pourrait être synonyme de qualification en Ligue Europa selon les résultats dans les coupes nationales ? Cela ne fait aucun doute selon Pierre Ménès.

« C’est avec beaucoup de conscience professionnelle que je me suis tapé Nantes-Bordeaux samedi après-midi. Dire que j’en ai été récompensé serait mentir. Ce match a été horrible, surtout en première période, pendant laquelle les Bordelais bien organisés et combatifs ont ouvert le score par De Préville, de la tête. Quant à Nantes, l’équipe a joué comme d’habitude, sauf que cette fois ils n’ont pas marqué leur petit but vainqueur » a lâché le journaliste de Canal + avant de conclure en prodiguant un précieux conseil à Waldemar Kita. « Et quand ils en encaissent un, ils n’ont pas les capacités offensives de réagir. Je ne sais pas si Kita a prévu de recruter devant lors de cette fin de mercato, mais ce ne serait pas une mauvaise idée ». Reste désormais à savoir si l’homme d’affaires polonais suivra les conseils de Pierre Ménès, alors que le mercato ne semble affoler personne en Loire-Atlantique…