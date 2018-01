FCN : Affaire Chapron, les explications lunaires de Diego Carlos

Dans : FC Nantes, PSG, Ligue 1.

Héros malheureux du match entre le PSG et Nantes dimanche soir à La Beaujoire, Diego Carlos n’a sans doute pas compris ce qui lui est arrivé lorsque Tony Chapron a tenté de lui mettre un coup de pied, avant de l’expulser dans le temps additionnel. 48 heures plus tard, le carton rouge du Brésilien a été annulé et l’arbitre s’est excusé. Avec du recul, Diego Carlos est revenu sur cette épisode ubuesque dans les colonnes du quotidien Ouest-France.

« Sur le moment, je n’ai pas compris. C’est lui qui coupe devant moi, il change de direction. Il tombe par terre et il me donne un coup. Je me tourne vers lui pour lui demander ce qu’il vient de faire et il me donne un carton jaune, puis un rouge. « Là, je le pousse un petit peu pour lui demander ce qu’il vient de faire, car je ne comprends pas. Et puis tout le monde arrive autour de nous. Je reste tranquille, je veux juste savoir ce qu’il vient de faire. Mais personne ne comprend. Alors je sors tout en restant tranquille. Ce n’est pas grand-chose. Mon carton est annulé, je suis content de pouvoir réintégrer l’équipe pour pouvoir jouer contre Toulouse » a-t-il confié avant de s’exprimer sur la future sanction qui sera prise envers Tony Chapron. Visiblement, cela ne perturbera pas ses nuits. « Sa suspension ? Ce n’est pas mon problème » a-t-il lâché. Lunaire…