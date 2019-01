FCN : Halilhodzic crie sa détresse devant la disparition de Sala

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Info.

Le monde du football est dans l’attente depuis ce matin de nouvelles positives concernant Emiliano Sala, dont l’avion a disparu des radars lundi.

Mais les heures passent et la police de Guernesey n’a toujours pas retrouvé le buteur argentin, qui s’était engagé avec Cardiff City en ce début de semaine. Interrogé par La Voix du Nord ce mardi, l’entraîneur nantais Vahid Halilhodzic a confié toute sa peine et tout son chagrin.

« Que voulez-vous que je vous dise ? Je suis atterré. La période était déjà très délicate. Mais là, c’est très difficile. On est dans l’attente mais on ne se fait pas beaucoup d’illusions. On s’attend au pire » a expliqué l’entraîneur du FC Nantes, qui a pris la décision d’annuler l’entraînement du jour à La Jonelière. Une décision identique a par ailleurs été prise du côté de Cardiff City…