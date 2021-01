FCN : Domenech vs Bamba, premier clash à Nantes

Dans : FC Nantes.

Ecarté par Raymond Domenech, Kader Bamba s'est payé son coach sur les réseaux sociaux.

En poste au FC Nantes depuis fin décembre dernier, Raymond Domenech a connu sa première défaite face à Metz (0-2) le week-end dernier. L'ancien sélectionneur des Bleus n'a toujours pas remporté le moindre match avec les Canaris. Actuellement 17e de Ligue 1, les Nantais s'apprêtent à lutter pour leur maintien jusqu'à la fin de la saison. Ils ne pourront en tout cas pas compter sur des renforts au mercato, leur entraîneur ayant récemment déclaré détester cette période. Connu pour être difficile à vivre, l'homme de 69 ans a vécu sa première altercation avec un de ses joueurs, à savoir Kader Bamba, d'après les informations de Ouest-France. La sanction n'a pas tardé à tomber, puisque le joueur s'entraîne depuis avec les jeunes, et n'a pas été retenu dans le groupe pour affronter Monaco.

Écarté par son coach, le joueur de 26 ans a posté des photos sur les réseaux sociaux, ponctuées de légende en guise de tacle pour Raymond Domenech. « Si quelqu’un te trouve dur de caractère, c’est qu’il n’arrive pas à te manipuler, à te contrôler et encore moins à te cerner (...) La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent » a glissé le natif de Sarcelles. Connaissant la fierté de Raymond Domenech, on imagine mal Kader Bamba retrouver le groupe rapidement. Opposés ce dimanche soir à l'AS Monaco, équipe en forme du moment, les Canaris devront donc faire sans leur milieu offensif, auteur de 2 buts cette saison.