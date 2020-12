L1 : Domenech-Duverne à Nantes, Kita est vraiment dingue

Dans : FC Nantes.

Nommé à la tête du FC Nantes samedi dernier, Raymond Domenech ne viendra pas seul sur le banc de touche des Canaris. Puisqu’un adjoint (malheureusement) célèbre va l’accompagner.

En 2021, le centre d’entraînement du FC Nantes aura vraiment des airs de Knysna. Plus de dix ans après le fiasco de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2010, Waldemar Kita a effectivement décidé de relancer la carrière de Raymond Domenech. À 69 ans, le consultant de La Chaîne L’Equipe a relevé le défi nantais, avec un contrat de six mois jusqu’à la fin de la saison. Pour ce nouveau challenge, dans lequel l’ancien coach de l’OL (1988-1993) devra sauver le FCN en Ligue 1, Domenech sera accompagné par un fidèle lieutenant. À la base, il devait arriver seul sur le banc de Nantes, mais avec l’aval du président nantais et l’accord de Patrick Collot, l’ancien sélectionneur des Bleus pouvait choisir un homme à lui.

Duverne et Domenech, un duo explosif au FC Nantes

Si le nom de Frédéric Bompard, actuellement à Guingamp, a circulé, c’est finalement… Robert Duverne qui va débarquer au FCN avec Domenech, selon 20 Minutes. Pour réussir sa mission, le nouveau boss du club jaune et vert se reposera sur l’ancien préparateur physique de la France (2006-2010), un homme de confiance. Sans club depuis son départ de Chine en 2019, le célèbre lanceur de chrono sera donc adjoint, vu que la préparation physique restera le domaine de Cyril Moine. Passé par l’OL (2011-2014), Lens (2017) ou l’Impact de Montréal (2018-2019), Duverne va donc reprendre du service dès le 31 décembre prochain lors de la présentation officielle de Domenech.