FCN : Domenech change d'avis et fait encore polémique

Dans : FC Nantes.

Décidément, le retour de Raymond Domenech avec le FC Nantes est particulièrement compliqué.

Non seulement les résultats ne sont pas au rendez-vous puisque le club de Loire-Atlantique est au bord de la zone rouge avec toujours aucune victoire sous la coupe de son nouvel entraineur. Mais en plus, les problèmes s’accumulent. La mésentente entre Domenech et son attaquant Kader Bamba s’est ainsi poursuivie en début de semaine, quand l’attaquant du FCN avait vidé son casier. L’accord avait été trouvé par la Maison Jaune pour un prêt à Amiens, et le joueur allait rejoindre la cité picarde jusqu’à la fin de la saison. Mais il n’en a rien été, puisque l’ancien sélectionneur a apposé son véto à cette transaction au dernier moment, surprenant totalement la formation de Ligue 2.

« Raymond Domenech a manqué de correction. Il avait donné son accord pour qu'il parte, puis il est revenu sur sa parole avant la fin du mercato », a balancé John Williams, le directeur sportif d’Amiens SC, dans le Courrier Picard. A 26 ans, Kader Bamba est en froid avec son entraineur et ne joue plus avec les Canaris. Si la situation peut encore s’améliorer, il s’avère en vérité que Raymond Domenech espérait récupérer le Colombien d’Amiens Steven Mendoza dans le deal, ce qui n’a pas pu être le cas. Car si Mendoza est resté dans la Somme, il devait rejoindre le Panathinaïkos avant que le transfert ne tombe finalement à l’eau. Au final, personne n’a bougé, et Domenech a du changer d’avis pour le grand malheur de Bamba, et d’Amiens...