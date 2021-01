FCN : Domenech, c'est Benjamin Button à Nantes !

Dans : FC Nantes.

Eloigné des terrains depuis la Coupe du Monde 2010, Raymond Domenech (68 ans) est officiellement devenu ce week-end l’entraîneur du FC Nantes.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la décision de Waldemar Kita en a surpris plus d’un. En nommant l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, le président du FC Nantes a dépité une majorité des supporters du club canari. Ceux-ci ont préféré tourné ce désarroi à l’ironie lors de la première séance d’entraînement de Raymond Domenech en diffusant une musique de cirque afin d’accueillir l’ex-consultant. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, son ancien collègue Grégory Schneider s’est exprimé sur le défi relevé par Raymond Domenech.

Pour le journaliste de Libération, le natif de Lyon n’a que des coups à prendre en tentant cette aventure risquée sportivement et humainement. Cela étant, Raymond Domenech retrouve une deuxième jeunesse en s’asseyant de nouveau sur un banc de Ligue 1 et c’est tout ce qui compte. « On va parler franchement : qu’est-ce que Raymond Domenech vient faire dans ce piège à rat ? Kita l’instrumentalise, il le met comme ça pour exciter les supporters. La situation est pourrie, et lui il y va quand même. Il n’est pas bête, il le sent, il le sait mieux que moi. Nantes a rincé Gourcuff, ce n’est pas rien, alors pourquoi lui il va ? En fait, c’est tout simple. Il a l’impression de rajeunir de 20 ans ! Il retrouve un banc, le terrain, les petites vannes de vestiaire, voir les journalistes… La question que je me pose toutefois c’est : est-ce que ce n’est pas une illusion ? Attention à ça… » a lancé Grégory Schneider, qui observera avec attention les premiers pas de Raymond Domenech en Loire-Atlantique.