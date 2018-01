FCN : Diego Carlos blanchi après le rouge de Chapron

Dans : FC Nantes, Ligue 1, PSG.

« Le FC Nantes a demandé à la Commission de Discipline de la LFP sa tenue exceptionnelle et immédiate, de sorte qu'elle décide de l'annulation du second avertissement de Diego Carlos ». Ce lundi midi, le club nantais réclamait l'annulation immédiate du carton rouge de Diego Carlos, distribué par Monsieur Chapron lors du match contre le PSG dimanche (0-1), alors que l'arbitre avait lui même attaqué le défenseur central en lui faisant un croc-en-jambe. Et le FCN a finalement eu gain de cause !

Après les excuses publiques de l'arbitre, Diego Carlos a finalement été blanchi par la Ligue. « La Commission de Discipline de la LFP a reçu en début d’après-midi le rapport complémentaire de Tony Chapron concernant la rencontre FC Nantes – Paris Saint-Germain. La Commission s’est immédiatement réunie pour statuer sur le deuxième carton jaune adressé à Diego Carlos. Après lecture du rapport confirmant après visionnage des images que Diego Carlos ne l’avait pas percuté volontairement, la Commission décide de retirer le deuxième carton jaune adressé au joueur. Par ailleurs, lors de sa réunion du jeudi 18 janvier, la Commission de Discipline se saisira du dossier concernant Tony Chapron », a indiqué la LFP dans un communiqué. Si Tony Chapron est suspendu pour son mauvais geste par la FFF, ce ne sera donc pas le cas du joueur brésilien, qui pourra disputer la prochaine rencontre des Canaris face à Toulouse mercredi soir en Ligue 1. Une très bonne nouvelle pour Claudio Ranieri.