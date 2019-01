FCN : Cardiff squatte à Nantes, avec des surprises au bout ?

Dans : FC Nantes, Mercato, Premier League.

Désireux de se renforcer en attaque, Cardiff a fait depuis quelques semaines d’Emiliano Sala sa priorité. Mais les négociations sont très compliquées entre les différents intervenants et Waldemar Kita n’est pas du genre à ouvrir la porte, sauf en cas d’offre colossale. Résultat, le club gallois tâtonne pour le moment. Mais son manager demeure motivé, et il a même fait un aveu surprenant en conférence de presse, confiant qu’il avait supervisé à plusieurs reprises les Canaris, et qu’il avait trouvé d’autres joueurs à son goût.

« C'est vrai. J'ai parlé au propriétaire du club (Waldemar Kita, ndlr). Ils ont un ou deux joueurs intéressants. Pour Sala, je ne veux pas rentrer dans les détails. Il fait partie des joueurs que l'on suit », a expliqué Neil Warnock, présent notamment à la Beaujoire pour le match entre Nantes et Montpellier récemment. De quoi lui donner des idées pour uin mercato à la sauce nantaise.