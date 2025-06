7 ME avant la DNCG, Nantes éjecte un attaquant

Le mercato estival pourrait se transformer en véritable braderie pour Nantes. Moses Simon est proche du Paris FC, Matthis Abline est très convoité (OM, Lille) et Mostafa Mohamed est aussi sur le départ. L'Egyptien est proche de retrouver le championnat turc.

Nantes sera t-il d'attaque en Ligue 1 la saison prochaine ? Déjà peu efficace dans le secteur offensif cette saison, avec 39 buts inscrits soit la 14e attaque du championnat, le FCN pourrait perdre ses trois principaux atouts. L'ailier nigérian Moses Simon veut s'en aller et le Paris FC est proche de rafler la mise. Matthis Abline séduit plusieurs clubs européens mais aucun départ n'est acté de son côté. Pour Mostafa Mohamed, c'est plus clair. La saison 2024-2025 était la dernière de l'Egyptien chez les Canaris.

Reste à savoir où il atterrira et surtout à quel montant sera t-il vendu. Arrivé en 2022, Mohamed est sous contrat jusqu'en 2027. Dans ces conditions, Waldemar Kita doit se montrer un peu exigeant. 10 millions d'euros serait un beau cap à atteindre. Toutefois, selon le site Transferfeed, Nantes ne prend pas le chemin d'une telle offre. En effet, Istanbul Basaksehir donne 7 millions d'euros pour récupérer l'attaquant égyptien au mercato.

