Simulation organisée à Montpellier, la vidéo qui fait scandale

Par Guillaume Conte

La saison dernière, Montpellier a décidé d’ouvrir ses coulisses à la télévision, avec un certain succès, mais aussi le revers de la médaille.

Une série désormais diffusée sur Canal+ et appelée « Montpellier Héros » se concentre ainsi sur la vie du club de la Paillade, avec des caméras qui cherchent à en savoir plus sur les entrailles de la formation héraultaise. Mais le dernier épisode met néanmoins en lumière un aspect peu glorieux du football, et notamment comment Montpellier essaye de duper l’arbitre en exagérant des blessures sur les tacles adverses. Une scène du match contre l’OM datant d’avril dernier, est ainsi mise en avant, avec une semelle de Duje Caleta-Car sur Stephy Mavididi qui méritait déjà à elle seule un carton rouge. Mais afin de faire pencher l’arbitre vers une exclusion, le médecin du club raconte comment se déroule des faits de jeu similaires lorsque l’un de ses joueurs est touché. « Si moi le joueur me dit le mot qu’on connait, car on a un petit code, bon je sais déjà que ce n’est pas grave. C’est un mot du sud. C’est un petit jeu. Je suis désolé pour lui (le joueur expulsé) », a livré Olivier Megel, le kinésithérapeute de Montpellier, que l’on entend dans cet extrait dire à son joueur de « faire semblant », de « boitiller », pour montrer à l’arbitre qu’il souffrait, alors qu’il avait eu avant cela confirmation que Mavididi n’était pas blessé.

Une fierté qui dérange

🗨️ "On a petit code..."



Ou comment forcer le destin quand un joueur subit un tacle un peu trop appuyé 😏



Montpellier Héros, une saison au coeur du MHSC, disponible sur CANAL+ 👉 https://t.co/e68VyzhfE8 pic.twitter.com/HbxnnjoZrG — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 6, 2021

Un comportement qui n’est probablement pas une surprise pour ceux qui baignent dans le monde du football, mais qu’il n’est pas non plus nécessaire de mettre en avant, surtout que le kinésithérapeute est très amusé par ce petit jeu qui consiste à simuler une blessure grave avec l’accord du joueur. Les réactions n’ont d’ailleurs pas manqué en réponse à cet extrait, qui ne montre pas le football sous son meilleur angle. « La tristesse de la séquence », « L’exemple aux jeunes… », « pas très glorieux mais je pense que tout le monde fait pareil », « minable le kiné », « et il est fier en plus, quelle honte », ont pesté de nombreux suiveurs, même si personne n’était réellement étonné d’apprendre cette tactique. C’est plus le fait de le dire fièrement devant la caméra qui a interpellé.