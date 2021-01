MHSC : Une offre démentielle à 18 ME pour Laborde ?

Dans : MHSC.

Un temps annoncé dans le viseur de l’OM, Gaëtan Laborde ne devrait finalement pas poser ses valises en Provence cet hiver.

Très vite, Laurent Nicollin faisait savoir que Marseille n’avait pas les moyens de s’offrir l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux. Et si le président de Montpellier s’est permis de tenir de tels propos, c’est parce qu’il a fixé la barre très haute pour Gaëtan Laborde au mercato. En effet, le MHSC réclame la coquette somme de 18 ME pour son attaquant de 26 ans. Une somme que les clubs de Ligue 1 susceptibles d’être intéressés ne peuvent pas réellement sortir au vu de la crise des droits TV et de la pandémie de Covid-19.

En Angleterre en revanche, le son de cloche est différent. Certes, la Premier League est également touchée de plein fouet par le coronavirus. En revanche, les clubs continuent de percevoir les droits télévisuels, ce qui leur permet de réaliser des investissements toujours plus juteux. C’est ainsi que selon les informations obtenues par le Telegraph, West Ham songe très sérieusement à faire sauter la banque pour obtenir le renfort de Gaëtan Laborde dès le mois de janvier. Désespérément lancés à la recherche d’un avant-centre cet hiver, les Hammers ont également tâté le terrain auprès du FC Séville pour Youssef En-Nesyri mais les Andalous ne semblent pas vendeurs. Gaëtan Laborde pourrait ainsi devenir rapidement la priorité de West Ham, qui n’aura aucun problème à poser 18 ME sur la table…