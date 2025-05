MHSC ‍: « ‍Qu’ils se cassent tous ‍! ‍», le mercato est lancé

Dans : MHSC.

Par Eric Bethsy

Officiellement relégué avant la fin de la saison, Montpellier peut déjà préparer le prochain exercice en Ligue 2. Les supporters voient circuler quelques rumeurs déplaisantes, d’où le communiqué cinglant publié par La Butte Paillade.

Les compos de Zoumana Camara en disent long sur les intentions de Montpellier. La lanterne rouge de Ligue 1 étant déjà officiellement reléguée, son nouvel entraîneur choisit de s’appuyer sur des joueurs amenés à rester la saison prochaine en Ligue 2. Des cadres comme Téji Savanier et Wahbi Khazri voient donc leur temps de jeu diminuer, pour le plus grand plaisir des supporters qui souhaitent les pousser vers la sortie. Le message a clairement été transmis dans un communiqué de La Butte Paillade.

Les supporters inquiets

« En attendant le grand ménage tant espéré lors de la prochaine intersaison, notre inquiétude est vive pour la suite, a écrit le groupe de supporters. Tant que l'état d'esprit délétère qui règne dans les coulisses du club persiste, difficile en effet de ne pas être inquiet. Tout au long de cette saison, nous avons soutenu le club, sans relâche, offrant à cette équipe d'infâmes une chance de se racheter. Ces mêmes infâmes ont saboté la saison des 50 ans. Ils ont détruit les festivités, éteint l'ambiance et ruiné la joie que devaient apporter les nombreux événements prévus. »

🗣️ | Laurent Nicollin : « Il y a des gens, leur histoire est finie avec le club. On va repartir sur des bases saines, avec des gens sains, et pas des gens qui sont uniquement là pour leur gueule ! » 😬👀 #SCOMHSC pic.twitter.com/a4ixI3j9QL — DAZN France (@DAZN_FR) April 13, 2025

« On ne leur demandait ni une qualification européenne, ni de remporter la Coupe de France (ce qui aurait exigé un comportement de sportifs de haut niveau au quotidien), mais juste de l'honneur, du respect pour le club et pour ses supporters, a poursuivi l’association. Ils ont écœuré tout le monde, avec la complicité d'un environnement interne laxiste, où chacun se défausse, où personne ne prend ses responsabilités. Et voilà qu'on entend dire que certains "cadres" pourraient encore être de la prochaine aventure… ? Qu'ils se cassent TOUS, sans AUCUNE exception ! » Remonté contre ses joueurs, le président Laurent Nicollin ne sera pas difficile à convaincre.