MHSC : Nicollin envoie un message à l’OM et Monaco au mercato

Chez les Nicollin, on ne fait pas trop dans la langue de bois. Le défunt Loulou était la grande gueule du football français, et son fils, qui a repris son club de Montpellier, ne fait pas non plus dans la demi-mesure. Interrogé sur le mercato à venir et notamment l’intérêt de plusieurs clubs, dont l’OM, pour Jérôme Roussillon, le dirigeant héraultais a annoncé clairement sa stratégie.

« On a rencontré l’agent de Roussillon au mois de novembre pour le prolonger de deux saisons avec une augmentation de salaire et un bon de sortie au mois de juin. Il a été réceptif mais sans plus. Roussillon partira au mois de juin alors qu’il lui restera un an de contrat », a confié Laurent Nicollin au Midi Libre. Une manière de faire comprendre qu’il ne se faisait pas d’illusions au sujet de la prolongation de contrat de l’ancien de Sochaux. Et comme ce dernier brille de mille feux en L1 cette saison, son prix pourrait aussi suivre l’été prochain, même avec une seule année de contrat restante.