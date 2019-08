MHSC : Gaëtan Laborde prolonge à Montpellier

Dans : MHSC, Ligue 1.

Le club de Montpellier a officialisé ce lundi la prolongation de contrat de Gaëtan Laborde.

« Le MHSC est très heureux d’annoncer ce jour la prolongation de contrat de Gaëtan Laborde. Arrivé sur les bords de La Mosson il y a à peine un an, l’ancien Bordelais n’a pas mis longtemps à s’adapter à sa nouvelle équipe. Auteur de 11 buts sous la tunique héraultaise lors du dernier exercice dont des réalisations très importantes contre Nice, Nîmes et Saint-Etienne, cet attaquant talentueux, hargneux et ultra combattif, forme avec Andy Delort l’une des doublettes offensives les plus complémentaires de l’histoire de La Paillade », se réjouit le club héraultais.