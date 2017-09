MHSC : Face au PSG, Laurent Nicollin impose une interdiction

Dans : MHSC, PSG, Ligue 1.

Comme la plupart des équipes de Ligue 1, Montpellier est partagé entre deux sentiments avant de défier le Paris Saint-Germain samedi après-midi.

Tout d’abord, le club héraultais considère cette rencontre comme un événement dans la saison. Mais d’un autre côté, les Montpelliérains ne peuvent s’empêcher de trembler. Il faut dire que le vice-champion de France a remporté tous ses matchs depuis le début de la saison, et souvent sur de gros scores. Du coup, le président Laurent Nicollin craint la fessée à domicile.

« C’est excitant oui. Ce sont toujours des matchs intéressants à jouer. C’est une équipe qui a beaucoup de stars et un gros palmarès, a confié le dirigeant sur RMC. Il y aura d’autres matchs dans la saison. Ça peut être bien mais pour moi, ce n’est pas le match de l’année. Si on perd, ce sera tout à fait logique. Si on arrive à accrocher quelque chose, ce sera inespéré. Le seul truc, c’est qu’il ne faut pas prendre une branlée. La seule crainte, c’est de ne pas morfler, de ne pas en prendre trois ou quatre chez soi. » A croire que Montpellier, vainqueur face au PSG la saison dernière (3-0, 16e journée), n’ose même pas envisager ce scénario.