L1 : Wahbi Khazri signe à Montpellier

Dans : MHSC.

Par Claude Dautel

Après quatre saisons passées à Saint-Etienne, Wahbi Khazri s'est engagé ce lundi avec le club de Montpellier où il portera le numéro...99.

« Je suis très content d’être ici. C’est un nouveau challenge. Je pense que j’en avais besoin et j’espère maintenant aider le club à grandir, à atteindre ses objectifs et donner le meilleur de moi-même. J’espère prendre du plaisir, en procurer aux gens qui aiment ce club et que nous vivrons une belle aventure tous ensemble », a confié le nouveau joueur du de Montpellier. De son côté, Laurent Nicollin s’est réjoui de la signature de Wahbi Khazri : « Je suis très heureux de la signature de Wahbi au MHSC. C’était une priorité pour nous de renforcer notre attaque ; c’est désormais chose faite et j’en suis ravi. Nous avons eu un bon contact avec lui. J’espère qu’il va continuer à marquer des buts comme il le fait depuis de nombreuses années en Ligue 1 et qu’il portera haut l’équipe. »