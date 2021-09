Incidents à Montpellier, la scandaleuse attaque du bus de Bordeaux

Dans : MHSC.

Par Guillaume Conte

En marge du match entre Montpellier et Bordeaux, un bus des supporters du club au scapulaire a été attaqué avec violence par leurs homologues du MSHC.

Des vitres brisés et des blessés pendant l'attaque sont à déplorer, les secours prenant en charge les personnes blessés. C’était un véritable guet-apens selon les Bordelais présents sur place, qui ont été accueillis à la sortie de l’autoroute par une centaine de personnes qui ont attaqué le car. Des personnes cagoulées qui avaient prévu leur coup. En cinq minutes, avant que la police n’intervienne, plus d’une dizaine de supporters bordelais ont été blessés, et quelques-uns ont du aller à l’hôpital pour se faire soigner. Un nouveau débordement qui révolte forcément, alors que les évènements déplorables s’enchaînent en ce début de saison, depuis le retour du public dans les stades.

Pour Gérard Lopez, propriétaire des Girondins de Bordeaux, cela fait forcément beaucoup et c’est encore une fois l’image du football qui est ternie. « Le foot que j’aime n’est pas et ne sera jamais celui-ci. La violence n’a rien à faire dans le sport et je la condamne fermement. Plein soutien aux supporters girondins et aux blessés, le club se tient à leurs côtés », a expliqué le dirigeant bordelais sur les réseaux sociaux. De son côté, la police, qui est rapidement intervenue, n’a toutefois procédé à aucune interpellation chez les supporters de Montpellier, qui étaient censés ne pas se rendre au match en raison de la suspension de la tribune des supporters locaux après les incidents face à l’OM.