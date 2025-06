Ter Stegen refuse Monaco, le Barça furieux

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Après le recrutement du prometteur Joan Garcia, le Barça veut se débarrasser de Marc-André Ter Stegen au mercato. Le gardien allemand suscite l’intérêt de l’AS Monaco, mais cette destination ne le séduit pas.

Le dossier Marc-André Ter Stegen s’enlise pour le Barça, qui cherche activement une porte de sortie à son expérimenté gardien allemand, poussé dehors après la prolongation de Wojciech Szczęsny et le recrutement de Joan Garcia. L’international allemand n’est plus en odeur de sainteté en Catalogne, où les dirigeants le prient de trouver un nouveau club. Une situation dont l’AS Monaco, en quête d’une valeur sûre à ce poste, a tenté de profiter. Le club de la Principauté a approché Marc-André Ter Stegen avec l’intention de frapper un troisième gros coup sur le mercato, après avoir déjà finalisé les signatures de Paul Pogba et d’Ansu Fati.

🚨 Ter Stegen ne quittera Barcelone qu'en cas de résiliation de son contrat, et percevra l'intégralité de son salaire restant. 😬



Le Barça espère qu'il changera finalement d'avis !



(@sport) pic.twitter.com/G5XESHnFDw — Vision Blaugrana (@VisionBlaugrana) June 28, 2025

Mais selon le site El Nacional, cette piste n’a quasiment aucune chance d’aboutir. Furieux d’être poussé dehors par le FC Barcelone, Ter Stegen n’a pas l’intention de faire le moindre cadeau à son club et ne partira que s’il reçoit une offre qu’il juge irrefusable. Et ses choix sont très restreints puisque le média spécialisé nous apprend que seule une offre du Bayern Munich ou du Borussia Dortmund pourrait encourager Marc-André Ter Stegen à faire ses valises. Le gardien de 33 ans veut revenir en Bundesliga et n’a aucunement l’intention de relever un défi en Ligue 1, un championnat qui ne l’attire pas, dans un pays où il serait loin de sa famille.

Ter Stegen veut le Bayern ou le Borussia

Il n’y a désormais plus qu’à attendre de voir si le Bayern ou le Borussia Dortmund répondent favorablement à l’appel du pied du gardien allemand. Si ce n’est pas le cas, Ter Stegen semble prêt à rester au Barça sans jouer. Mais son contrat court jusqu’en 2028 et on imagine mal le natif de Mönchengladbach ruiner ainsi la fin de sa carrière. En attendant de trouver son gardien, Monaco restera donc attentif, au cas où une opportunité se présente en fin de mercato pour celui qui compte 44 sélections avec l’Allemagne.