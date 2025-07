PSG ou pas, Monaco réclame 70ME pour Akliouche

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

L'intérêt du PSG pour Maghnes Akliouche est remonté à la surface ces derniers jours. Mais du côté de l'AS Monaco, on n'a pas changé de position concernant le milieu offensif.

Monaco s'est facilement imposé samedi en match de préparation contre le club allemand de l'Arminia Bielefeld (3-0), l'occasion pour Maghnes Akliouche de confirmer une fois de plus son talent avec un but et une passe décisive. Tout cela alors qu'il y a 48 heures, la rumeur d'une offre rapide du Paris Saint-Germain a été évoquée par différents médias. L'intérêt des champions d'Europe pour Maghnes Akliouche n'est pas nouveau, tout comme le désir du milieu international Espoirs d'accepter une offre du PSG si elle se présentait. Du côté des dirigeants de l'AS Monaco, on n'a pas du tout changé de version face aux différents clubs, dont le Paris SG, qui se présentent pour connaître les conditions pour un éventuel transfert du joueur âgé de 23 ans et qui est lié avec le club de la Principauté jusqu'en 2028.

Maghnes Akliouche c'est 70ME non négociable

L'Equipe confirme en effet que du côté de l'AS Monaco, on est intraitable et qu'il faudra payer cash 70 millions d'euros pour s'offrir Maghnes Akliouche lors de ce mercato. Alors que Leverkusen était venu aux renseignements, le prix réclamé par le club français a rapidement fait repartir la formation allemande, qui ne souhaite pas atteindre un tel montant. Pour le PSG, ces 70 millions d'euros ne sont pas rédhibitoires, mais cet été Paris risque tout de même d'enchaîner les gros et très onéreux renforts avec Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, et l'idée de dépenser autant pour le milieu offensif monégasque peut être mise à défaut. Le quotidien sportif confirme d'ailleurs qu'actuellement la tendance est clairement que Maghnes Akliouche reste au moins une saison de plus à l'AS Monaco, même si tout est possible dans ce mercato relativement atypique.