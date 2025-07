Le PSG veut Akliouche à une énorme condition

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très discret dans ce dossier depuis plusieurs semaines, le PSG n’a pas oublié Maghnes Akliouche et fait toujours du milieu offensif de l’AS Monaco une priorité dans le secteur offensif cet été.

Les jours passent et le mercato du Paris Saint-Germain met toujours autant de temps à se décanter. Le club de la capitale tient le bon bout dans le dossier Illya Zabarny. Après l’intervention salvatrice de Nasser Al-Khelaïfi, les négociations avec Bournemouth ont connu un vrai coup d’accélérateur et un accord est proche d’être trouvé à hauteur de 60 millions d’euros plus de nombreux bonus. Le défenseur ukrainien ne sera pas la seule recrue de l’été dans la capitale. Dans le secteur offensif, le PSG est toujours très chaud sur Maghnes Akliouche.

Akliouche au PSG, mais pas à 70 millions d'euros

Le nom du Monégasque est peu associé au champion d’Europe ces dernières semaines, ce qui n’a pas empêché Luis Campos et Luis Enrique de travailler sur le dossier. Les deux hommes sont toujours convaincus que l’international espoirs français a le profil pour intégrer le système du coach espagnol selon Romain Collet Gaudin. En revanche, le journaliste révèle que pour le PSG, il sera indispensable que l’AS Monaco revoit ses prétentions à la baisse alors que le club de la Principauté réclame pour l’heure 70 millions d’euros.

Ça manque de rumeur d’Akliouche au PSG… pic.twitter.com/mNynd2ZZ5h — Media Parisien (@MediaParisien) July 25, 2025

« Maghnes Akliouche, toujours une priorité pour le PSG qui veut recruter 3 joueurs pour ce mercato. Mais les 70M€ demandés par Monaco freinent les discussions qui existent Le joueur a envie de venir à Paris » a publié notre confrère sur son compte X. Chez les supporters parisiens, la piste Maghnes Akliouche fait quasiment l’unanimité, mais pas à n’importe quel prix. On valorise plutôt le joueur aux alentours de 50 millions d’euros, une somme similaire à celle déboursée pour faire venir Bradley Barcola puis Désiré Doué un an plus tard. L’AS Monaco ne l’entend pour l’instant pas de cette oreille et entend bien faire respecter ses exigences. Même si pour l’instant, on ne se bouscule pas encore au portillon pour Maghnes Akliouche, surveillé par plusieurs grands clubs européens mais qui n’a pas fait l’objet d’offres concrètes en cette première partie de mercato.