Pogba ‍: Visite médicale sur 2 jours, Monaco ne rigole pas

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

La signature de Paul Pogba à Monaco est toujours conditionnée à la visite médicale de l’international français.

Les choses avancent dans le bon sens puisque selon les informations de RMC, « tout se passe bien » pour le champion du monde 2018, qui a atterri sur la Côte d’Azur ce jeudi et qui a passé une première partie de sa visite médicale ce vendredi. Une étape forcément cruciale pour l’ancien joueur de la Juventus Turin, dont le dernier match remonte à 2023. Mais l’AS Monaco souhaite pousser les tests au maximum afin d’être certain de la santé et du physique de son joueur, qui va passer la seconde partie de sa visite médicale ce samedi. Si rien d’anormal n’est détecté, l’ASM officialisera dans la foulée la signature de sa nouvelle star, dont le contrat devrait porter sur deux ans.