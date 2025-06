Pogba et Fati à Monaco, c’est fait ‍!

L’accord total a été trouvé dans les deux cas, Ansu Fati et Paul Pogba seront des joueurs de l’AS Monaco ce vendredi soir ou ce samedi au plus tard. Les contrats sont prêts et les deux joueurs, arrivés jeudi dans la Principauté, vont passer leur visite médicale dans la journée de vendredi. Avec l’ancien successeur de Lionel Messi au FC Barcelone et le milieu de terrain international français champion du monde en 2018, l’ASM s’offre deux recrues de prestige. Sans toutefois beaucoup de garanties sportives étant donné le parcours compliqué de ces deux joueurs ces dernières années. Il n’empêche que cela met un sacré coup de projecteur sur Monaco et sur le championnat de Ligue 1, qui accueille deux joueurs très suivis par les fans de football.

