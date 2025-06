Pogba à Monaco, un plan anti-fiasco s'impose

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Sauf énorme retournement de situation, Paul Pogba va s'engager avec l'AS Monaco. Après des années compliquées, et sans jouer au football, la star tricolore va découvrir la Ligue 1, mais cela ne se fera pas n'importe comment.

Là où certains clubs ont hésité à se lancer dans l'affaire, notamment l'Olympique de Marseille, Monaco a finalement décidé de lancer des négociations avec Paul Pogba afin de permettre à ce dernier de retrouver le haut niveau européen à moins d'un an du Mondial. Car même s'il a galéré énormément entre ses graves blessures, sa suspension pour dopage et l'affaire de chantage dont il a été la victime, le milieu de terrain de 32 ans n'a pas renoncé à l'idée de disputer la prochaine Coupe du Monde avec la France. Alors que différents médias confirment que sa signature à l'AS Monaco est imminente, quelques détails étant en passé d'être réglés, se pose désormais la question de la remise en forme physique de Paul Pogba. Car même si La Pioche a très sérieusement travaillé pour ce grand retour, il n'a plus joué une saison complète depuis 2020-2021 et le club de la Principauté doit en tenir compte.

Pogba a besoin de quelques mois pour être au top

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Autrement dit, les dirigeants monégasques savent que Paul Pogba ne sera pas immédiatement à 100% et qu'il faudra du temps avant qu'Adi Hütter en fasse un titulaire indiscutable au sein de son équipe. Préparateur physique de renom ayant travaillé avec plusieurs footballeurs internationaux, Hervé Brouard a confié dans Le Parisien ce qui attend Paul Pogba une fois qu'il aura signé avec l'AS Monaco. « Paul Pogba ne revient pas à proprement parler de blessure, il a travaillé de son côté, mais il a toujours eu des pépins, donc prudence. Il faudra sans doute deux ou trois mois de réathlétisation individuelle, avant d’imaginer l’incorporer progressivement dans le groupe. D’abord à l’entraînement via des jeux collectifs, puis avec des bouts de match (…) L’aspect mental, aussi, sera clé. Ça ne pourra que l’aider de sentir qu’il est écouté par le vestiaire et qu’il peut redevenir un leader », précise le spécialiste.

Il ne fait nul doute que du côté de la Principauté, on a déjà pensé à tout cela au moment où les négociations vont aboutir dans les prochains jours. Une bonne nouvelle pour Paul Pogba, pour l'AS Monaco, mais aussi pour la Ligue 1 et l'équipe de France.