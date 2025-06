Paul Pogba en Ligue 1, c'est bouillant

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

L’OM a décidé de passer son chemin dans le dossier Paul Pogba, mais ce n’est pas le cas de l’AS Monaco.

Sans club depuis son départ de la Juventus Turin il y a plusieurs mois et officiellement autorisé à reprendre la compétition depuis mars, Paul Pogba est toujours en quête d’un club. Des discussions ont été menées avec l’Olympique de Marseille au cours des dernières semaines, mais le club phocéen a finalement pris la décision de ne pas faire signer l’international français. Le champion du monde 2018 pourrait quand même rebondir en Ligue 1. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, les négociations entre le champion du monde 2018 et l’AS Monaco se sont intensifiées et une réponse définitive est attendue dans les prochains jours.

Paul Pogba à Monaco, réponse imminente

#Calciomercato | #Monaco nuovi contatti per #Pogba dopo i primi sondaggi di qualche settimana fa. Ora i dialoghi stanno andando bene e presto si capirà se il centrocampista ripartirà dal club francese — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 13, 2025

Un accord ne serait pas étonnant selon le journaliste italien, qui croit savoir que l’ASM a une farouche envie de réaliser un énorme coup, à la fois sportif et marketing, en s’attachant les services d’un tel joueur. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Monaco a besoin de renfort au milieu de terrain, un secteur de jeu ciblé par Adi Hütter en amont de ce mercato. De l’expérience était également souhaité par l’entraîneur autrichien de Monaco. Paul Pogba coche par conséquent toutes les cases même si une grosse question se pose sur l’état physique du joueur, dont le dernier match en compétition officielle remonte au 3 septembre 2023 avec la Juventus Turin contre Empoli. « La Pioche » avait alors disputé une demi-heure de jeu. Autant dire que l’incertitude sur sa forme est totale mais peu importe pour les supporters monégasques, qui apprécieront sans doute de voir un tel joueur rejoindre leur club.