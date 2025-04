Sans club, Paul Pogba a peur d'être oublié

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Désormais libre de tout contrat, Paul Pogba peut signer où il veut. Le suspense reste entier sur sa prochaine destination même si le champion du monde 2018 a hâte de revenir sur les terrains.

L'avenir de Paul Pogba fait toujours autant parler les fans et observateurs. Il faut dire que l'ancien de la Juve est absent depuis longtemps. Il ne cesse de rappeler son envie de rejouer à très haut niveau avec en tête, le rêve un peu fou de revenir en équipe de France. Pour cela, il devra se montrer rapidement et faire ses preuves. Pogba se remet pour le moment en condition de son côté et espère que la bonne proposition lui sera faite. Très récemment, son nom est revenu du côté de l'OM ou encore de la MLS (Inter Miami ou Los Angeles FC).

Paul Pogba est encore affamé de football

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Ces dernières heures via une story Instagram, Paul Pogba a d'ailleurs de nouveau publié un message rappelant la faim qu'il avait de jouer au football : « Juste un petit message. Rien à vous montrer réellement. Juste quelqu’un qui a encore faim pour son retour. Je me suis entraîné seul, mais je n’ai jamais abandonné et j’ai toujours poursuivi mon rêve et ce que je veux accomplir. Un message pour vous les gars. Si vous n’avez pas ce que vous voulez maintenant, continuez d’essayer jusqu’à ce que vous ayez ce que vous voulez. Ça peut arriver demain, dans un an, dans deux ans. Ce qui doit arriver arrivera. On se voit très bientôt ». En attendant de revenir sur les terrains, la Pioche se fait présente sur ses réseaux sociaux. Ses fans sont encore nombreux et espèrent voir un Pogba épanoui. A 32 ans, le milieu de terrain pourrait encore apporter à pas mal d'équipes, notamment au vu de sa grande expérience du haut niveau.