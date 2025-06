L'AS Monaco a officialisé la signature de Paul Pogba pour les deux prochaines saisons. Le champion du monde 2018 jouera pour la première fois en Ligue 1 après avoir connu les soucis que l'on connaît ces dernières années. Le club de la Principauté offre un vrai challenge au milieu de terrain français qui espère pouvoir retrouver les Bleus alors que le Mondial aux Etats-Unis se profile dans un an.

