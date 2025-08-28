Officiel ‍: Wilfried Singo quitte l'AS Monaco

Dans : Monaco.

Les négociations ont abouti entre Wilfried Singo et Galatasaray. L’international ivoirien quitte l’AS Monaco pour rejoindre la Turquie. Une opération qui se fait en échange 30 millions d’euros.

C’est désormais officiel, Wilfried Singo signe du côté de Galatasaray. L’international ivoirien (29 sélections) s’est engagé ce jeudi avec le club turc. L’AS Monaco va toucher plus de 30 millions d’euros sur la vente. De plus, le club de la principauté aura 10 % du bénéfice sur la prochaine vente du joueur. Dans un communiqué bien précis, le club turc explique « Une indemnité de transfert nette de 30 769 230,77 EUR sera versée à l'ancien club du joueur. De plus, 10% du bénéfice de la prochaine vente du joueur de football seront reversés à l'AS Monaco Football Club SAM. Un contrat de 5 ans a été signé avec le footballeur, valable à partir de la saison de football 2025-2026. Selon l'accord, le footballeur recevra un salaire net garanti de 4 800 000,00 EUR pour chaque saison », écrit le club sur les réseaux sociaux. Galatasaray a déjà dépensé plus de 120 millions d'euros cet été sur le mercato.