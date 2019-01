Officiel : Cesc Fabregas signe à Monaco

C’est un champion du monde, certes 2010, qui arrive à l’AS Monaco. Le club de la Principauté a officialisé l’arrivée de Cesc Fabregas, qui signe en provenance de Chelsea où il ne lui restait que six mois de contrat. A 31 ans, le milieu offensif va tenter de relancer une carrière qui s’embourbeait chez les Blues. Pour cela, l'Espagnol retrouvera un certain Thierry Henry, qu’il a pu connaître lors de ses jeunes années à Arsenal. Un gros pour l’AS Monaco, qui s’offre un sacré manieur de ballons, mais aussi un élément d’expérience.

Today we say goodbye and wish @cesc4official the best of luck for the future. 🎩 https://t.co/yHkcbE2aSU