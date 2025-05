Monaco vise une énorme vente à 30 millions

A Monaco, les yeux sont rivés vers Maghnes Akliouche mais le club de la Principauté pourrait boucler une autre très belle vente à 30 millions d’euros en Premier League.

Troisième de Ligue 1 cette saison, l’AS Monaco risque une fois de plus d’animer le mercato. Le club de la Principauté va sans doute recevoir de belles offres pour ses jeunes talents offensifs tels que Maghnes Akliouche ou encore Eliesse Ben Seghir. Mais les attaquants monégasques ne sont pas les seuls à avoir la cote au sein de l’effectif d’Adi Hütter. La preuve, le journaliste Rudy Galetti nous apprend que Vanderson suscite un très fort intérêt en Europe à l’approche du mercato. A 23 ans, l’international brésilien (5 sélections) pourrait quitter Monaco, trois ans après son arrivée en provenance du Grêmio pour 11 millions d’euros.

🚨🔥 #Vanderson is attracting strong interest in the Premier League. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



🗣️ #ManUTD and #Tottenham have made contact to explore conditions for a summer move: no formal bids yet.



💰 #ASMonaco are ready to listen to offers starting from €30m.



